Occhio Fiorentina, gli occhi della Roma su Burdisso. E' il preferito di De Rossi

18 minuti fa

Potrebbero esserci movimenti anche all'interno della dirigenza della Fiorentina nel corso della prossima estate. E in questo senso, potrebbero essere attese novità per quello che concerne il direttore tecnico viola Nicolas Burdisso. A svelare questa possibilità è Repubblica Roma di questa mattina.



RIASSETTO - Con la conferma di Daniele De Rossi alla guida della Roma, i giallorossi hanno iniziato un riassetto societario, oltre che di rosa. Sono diverse le situazioni ancora da definire e anche in società potrebbero essere accese novità. Secondo quanto racconta il quotidiano, il prossimo ds potrebbe diventare José Fontes, una soluzione interna, ma il nome preferito di De Rossi, in questo senso, è un altro. E si tratta proprio dell'attuale dt gigliato Burdisso che potrebbe dunque lasciare Firenze per tornare nella piazza in cui tanti ha fatto bene.