Occhio Fiorentina, la Juventus mette gli occhi su Italiano in caso di addio di Allegri

C'è grande trepidazione in questo momento in casa Fiorentina per quel che sta riguardando in direttore generale viola Joe Barone. Nonostante questo, però, continuano a rincorrersi le voci di un possibile cambio in panchina per quanto riguarda la viola. Anzi, le dichiarazioni di Vincenzo Italiano degli scorsi giorni fanno pensare che il tecnico gigliato possa veramente lasciare Firenze a fine stagione nonostante la clausola presente sul suo contratto che sposterebbe la scadenza dell'accordo con la Fiorentina a giugno 2025. E l'ex Spezia è finito nel mirino delle big del nostro campionato.



OPZIONE - Secondo quanto racconta La Gazzetta dello Sport in edicola stamani, la posizione di Massimiliano Allegri è piuttosto in bilico e la Juve potrebbe decidere di cambiare guida tecnica nel corso della prossima estate. I nomi dei papabili per andare a sostituirlo, di legge, sono sostanzialmente tre: si tratta di Thiago Motta, Raffaele Palladino e, appunto, Vincenzo Italiano.