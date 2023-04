La Juve ha ingranato la marcia giusta in questo ultimo periodo ma altrettanto ha fatto lo Sporting, prossimo rivale in Europa League della squadra di Allegri. I portoghesi, guidati da Amorim, si sono sbarazzati con facilità del Santa Clara per 3-0 e puntano forte al terzo posto in Primeira Liga. Un messaggio chiaro ai bianconeri in vista del quarto di finale europeo.



Grazie alle reti di Paulinho, Trincao ed Edwards, i biancoverdi raccolgono così la quinta vittoria consecutiva e, dopo aver eliminato anche il super Arsenal di quest’anno, confermano di essere una squadra da temere. Allegri è avvisato.