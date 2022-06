Su Enzo Fernández ci sono tante grandi squadre, Milan compreso. Da Espn però rimbalza una voce che lo allontana dall'Italia e lo avvicina alla Premier. Secondo il network infatti è in arrivo in Argentina Matthew Hobbs, capo dello scouting del Wolverhampton. L'idea dei Wolves è di pagare la clausola di 20 milioni al River e di tornare in Inghilterra con il giocatore.