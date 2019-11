La situazione a Napoli non è delle migliori, ecco allora che alcuni club pensano di sfruttare l'occasione per assicurarsi qualche pezzo pregiato della rosa azzurra. E' il caso del Psg che vorrebbe provarci per Allan: il centrocampista brasiliano è uno di quei calciatori che sono entrati nell'occhio del ciclone schierandosi apertamente contro la società. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, però è lo stesso Allan a voler riallacciare i rapporti con la dirigenza partenopea, declinando così (almeno per il momento) le super offerte dei parigini.