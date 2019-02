'Abate difensore centrale?Capitano spesso situazioni di questo tipo. Credo che sia un percorso che si è visto in tanti giocatori, come anche Maldini. È normale che per fare il terzino di spinta, come quelli moderni, è diverso dal fare il centrale di difesa. I movimenti sono diversi, lo spingere per 90 minuti presuppone qualità fisiche importanti. Con l’andare del tempo è inevitabile che quella capacità venga meno e i giocatori che si sanno adattare vanno centralmente e chi ne ha le capacità diventa un ottimo centrale, con il supporto dell’esperienza fatta. Abate si è scoperto centrale per necessità, quando mancavano i centrali di ruolo. È successo anche a me, anche se non con grandi risultati. Superata la necessità, se questo funziona, si può pensare di passare anche a un nuovo ruolo ma giocare da centrale è diverso'. Così Massimo Oddo a Milantv.