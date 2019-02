Massimo, ex terzino del Milan, è intervenuto telefonicamente durante l’”Inferno del lunedì” in onda su Milan Tv: “Conti e Calabria hanno una grande propensione offensiva, son entrambi forti nello spingere, entrambi determinanti quando si spingono in avanti con assist e anche qualche gol. A sinistra ci sono giocatori un po’ diversi, Rodriguez è un giocatore di grande affidabilità, è molto più difensore che di spinta mentre a Laxalt sta stretto il ruolo di terzino, potrebbe giocare più avanti. Il terzino lo può fare ma non è il suo ruolo. Se a destra, Rino ha più difficoltà perché c’è Calabria che è giovane e sta andando bene e Conti per cui è stato fatto un investimento importante e arriva da gravi infortuni. Rino sta facendo fare il giusto percorso a Conti, viene da un anno e mezzo di inattività ed è impensabile che possa rientrare e giocare con continuità. Credo che il percorso sia giusto, ieri lo ha inserito sul 3-0 con grande intelligenza. Non è una questione fisica, si ha bisogno di continuità. Credo che ci voglia tempo. Rino lo ha capito e piano piano rientrerà anche lui con continuità”.