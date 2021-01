. Dopo aver ceduto il tedesco Mesut, i Gunners hanno raggiunto un accordo con Martin, nazionale norvegese classe 1998 del Real Madrid.Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile scambio tra il danese dell'Inter e l'uruguaiano Lucas(ex Sampdoria), attualmente in prestito all'Atletico Madrid di. Un'ipotesi ora difficilmente realizzabile.primo in classifica, l'altra a un possibile ritorno al. Se l'affare si concretizzasse, a quel punto potrebbe chiudersi il triangolo con l'argentino(ex Roma) all'Inter. Però anche in questo caso la strada è in salita. E così il Leicester può sognare il grande colpo.