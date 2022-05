Il 19 enne terzino scozzese, grande protagonista in questa stagione con ben 5 reti, è a un passo dal trasferimento all’Arsenal. Proficuo il viaggio della dirigenza del club emiliano a Londra della scorsa settimana per ultimare l’accordo con i Gunners, nei prossimi giorni è attesa la definizione dell’affare.Hickey seguirà la traiettoria del suo ex compagno Tomiyasu, anche lui arrivato all’Arsenal dopo una grande stagione al Bologna. L’accordo di massima è stato trovato sui 23/24 milioni più bonus, Arteta può sorridere perché ha vinto la concorrenza di diversi club italiani. Il Napoli era quello che aveva mosso i passi più concreti, c’era anche un interesse del Milan. E pensare che il Bologna lo aveva pagato meno di due milioni dagli Hearts.