Massimo Moratti è l'interista del cuore per i tifosi nerazzurri, che vedono il loro peggior nemico in Luciano Moggi. Ecco i vincitori dei due sondaggi lanciati da Calciomercato.com chiusi ieri, nel giorno del ventiduesimo anniversario del rigore non fischiato contro la Juve per il fallo di Iuliano sul Fenomeno Ronaldo. L'arbitro era Ceccarini, appena fuori dal podio dietro ad altri due bianconeri: l'Avvocato Gianni Agnelli e Pavel Nedved. Sempre tra gli avversari, quinta posizione per Wanda Nara. Seguita a ruota dai vari Gian Piero Gasperini, Fabio Capello, Sergio Busquets, Fabio Cannavaro, Massimo Ambrosini e Mario Balotelli. Quest'ultimo ormai perdonato (o dimenticato?) dai suoi ex tifosi.



Per quanto riguarda invece gli interisti doc, alle spalle di Moratti c'è Javier Zanetti. Poi un altro protagonista del triplete, José Mourinho, si trova in mezzo ai compianti Peppino Prisco e Giacinto Facchetti. A seguire Walter Zenga e Nicola Berti, vincitori dello scudetto dei record e delle prime due coppe Uefa, precedono due figure che si sono fatte valere sia in campo che dietro la scrivania dirigenziale: Sandro Mazzola e Lele Oriali, a pari merito davanti ad altre due bandiere nerazzurre come lo "Zio" Beppe Bergomi e Alessandro "Spillo" Altobelli.



I RISULTATI DEI SONDAGGI



L'interista del cuore:

Moratti 26,5%

Zanetti 22,8%

Prisco 15,2%

Mourinho 8,7%

Facchetti 8,2%

Zenga 5,9%

Berti 3,4%

Mazzola 2,7%

Oriali 2,7%

Bergomi 2,2%

Altobelli 1,7%.



L'avversario dell'Inter:

Moggi 49,2%

Agnelli 23,7%

Nedved 9,4%

Ceccarini 6%

Wanda 4,2%

Gasperini 2,2%

Capello 1,4%

Busquets 1,3%

Cannavaro 1,3%

Ambrosini 1,2%

Balotelli 0,2%.