Qatar e Cina con vista su.... Come vi abbiamo raccontato QUI , circa un mese fa, che nelle prime cinque partite del campionato cinese ha totalizzato 3 pareggi e 2 ko e ha deciso di cambiare guida tecnica presentando la sua offerta.- Strama si è preso 72h di tempo per riflettere, nessun dubbio sull'aspetto tecnico e sportivo della società ma prima di prendere una decisione vuole pensarci bene.. Con l'uscita di scena di alcune squadre dalla Superleague cinese - tra le quali lo Jiangsu Suning del presidente dell'Inter - l'obiettivo del Cangzhou è quello di salire di livello finendo nella parte superiore della classifica.- La Cina monitora spesso il mercato iraniano, e. Dove, tra l'altro, andrebbe a sostituire Afshin Ghotbi, allenatore iraniano e ulteriore conferma di quanto i club cinesi peschino in quella zona.- Tra domani e lunedì in Cina si concluderà la quinta giornata di campionato, poi ci sarà un mese di sosta prima di tornare in campo il 21 giugno.. Da una parte la Cina, dall'altra il Qatar: Strama riflette e valuta. La svolta è (quasi) dietro l'angolo.