Il Chelsea ha fatto un offerta di 40 milioni di euro per Eder Militao del Real Madrid. La richiesta è arrivata direttamente da Tuchel che è convinto sia il rinforzo giusto per la difesa dei Blues. Secondo quando riporta il National, il Real avrebbe rifiutato l'offerta. Il Chelsea per convincere il calciatore avrebbe offerto al calciatore un ingaggio enorme, anche se non sono trapelate le cifre. Per correre i ripari la dirigenza delle Merengues dovrà almeno avvicinarsi all'ingaggio offerto dal club londinese e non perdere un calciatore che quest'anno Ancelotti ne ha fatto uno dei suoi perni difensivi.