Il centrocampista del Tottenham Dele Ali finisce ufficialmente sotto accusa, da parte della Football Association, per il video postato sui canali social col quale aveva gravemente deriso un cittadino asiatico in un aeroporto - coprendosi il volto - nel bel mezzo dell'emergenza coronavirus. La federazione inglese non ha tenuto conto della cancellazione del video su Snapchat dal calciatore e delle scuse presentate alla comunità cinese, ravvisando una violazione dell'utilizzo dei social, circostanza che può portare a una squalifica per Alli.



Nel video, Alli era immortalato con una mascherina davanti alla bocca, prima che l'immagine staccasse su una persona di origini asiatiche e successivamente su un flacone di disinfettante. Il tutto accompagnato da frasi come: "Corona cosa? Alzate il volume per ascoltare quello che dico. Questo virus dovrà andare più veloce di me per prendermi". Una "ragazzata" di cattivissimo gusto che può costare al giocatore di Mourinho un periodo di stop.