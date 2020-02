Il Gewiss Stadium è nuovo di pacca, anzi, nelle prossime due estati verrà completata l'opera e sarà rimesso a lucido definitivamente. La Curva Nord, demolita e poi ricostruita in verticale, con un tetto che ripara il muro nerazzurro, non ha però cambiato nome. 'Pisani', come Chicco, che un incidente stradale si portò via ventitré anni fa, il 12 febbraio 1997.



L'INCIDENTE- Mentre stavano rincasando dopo una serata passata con amici per il Carnevale al casinò di Campione d’Italia, il 22enne attaccante dell’Atalanta Federico Pisani e la fidanzata 19enne Alessandra Midali persero la vita dopo uno schianto sull’autostrada Milano-Laghi, dove la loro auto sbattè contro il pilone di un cavalcavia alle porte di Milano. Un tragico destino per la coppia che sognava il matrimonio ed era fidanzata da un anno e mezzo.



CARRIERA STRONCATA- Proodtto del vivaio nerazzurro, Pisani debuttò in Serie A con la squadra bergamasca a soli 17 anni, poi, dopo 16 presenze e 1 gol, andò in prestito al Monza per trovare continuità (21 presenze e 2 reti). Tornò infine all'Atalanta dove, tra il 1994 e il 1997, giocò ben 48 partite e segnò 5 reti prima dell'incidente. La Nord, a lui intitolata, continua a ricordarlo con cori e striscioni, mentre l'Atalanta ha ritirato la sua maglia, la numero 14.