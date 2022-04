dove sopravviveva appena.Un amore che divenne professione esercitata a livelli accettabili. Pro Patria, Legnano e Bra per esempio come portiere titolare. Poi anche un’esperienza in Bolivia, nel Santa Cruz, prima del ritiro.“Carissimi e amatissimi papà e mamma.Avevo messo in conto, arrivando qui in Ucraina, che sarebbe potuta andare in questo modo. Del resto ancora adesso che conosco la mia probabile fine non rinnego nulla delle mie scelte fatte per contrastare dei criminali. Morirò ma in quel preciso istante comincerà la mia vera vita. Vostro Ivan”., arruolatosi volontariamente tra i partigiani ucraini non appena era scoppiata la guerra.Su quel veicolo viaggiava probabilmente anche Ivan, il portiere che volle farsi martire nel segno della libertà per una terra non sua.