A diciassette giorni dalla finale di Istanbul tra Manchester City e Inter, la Champions League riapre il sipario. Si riparte oggi, tra un affare e l'altro di mercato. In programma ci sono le prime due partite del turno preliminare: l'edizione 2023/24 inizia alle 15 con Atletic Escaldes-Buducnost; alle 21 si sfideranno Tre Penne e Breidablik. Chi vincereà in queste due gare si sfiderà nella finale del 30 giugno, la vincente accederà al primo turno di qualificazione alla fase a gironi.



LE ITALIANE - Inizia oggi, quindi, la lunga strada che porterà due squadre alla finalissima del 1° giugno 2024 in programma a Wembley. L'Italia ha quattro qualificate, che entreranno in scena direttamente alla fase a gironi (i sorteggi sono in programma il 31 agosto a Nyon): Napoli, Lazio, Inter e Milan. Quattro squadre qualificate anche per Germania, e Inghilterra, ne ha cinque la Spagna: alle prime quattro della classifica si aggiunge il Siviglia come vincente dell'Europa League.