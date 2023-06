Botte tra vicini di casa a causa della finale di Champions League dell'Inter, persa 1-0 contro il Manchester City. Il fatto, avvenuto subito dopo il match di Istanbul, è stato riportato in queste ore dal portale Primalamartesana: tutto è avvenuto a Inzago, dove un gruppo di juventini ha festeggiato la sconfitta in Champions dei rivali con cori dal terrazzo di una villetta vicino al parco della Magnolia, ma sono stati aggrediti da una ventina di tifosi interisti che prima hanno reagito insultando e minacciando gli avversari, per poi passare direttamente alla spedizione punitiva.



L’EPISODIO - Ad andarci di mezzo è stata una coppia di anziani: il padre settantenne dell’uomo che aveva invitato gli amici juventini, trovatosi al pian terreno con la moglie e sentendo urla e baccano davanti a casa sua, è uscito per capire cosa stesse accadendo. Una volta fuori è stato spinto a terra dagli aggressori. La consorte, poi, si è sentita male nell’assistere alla violenza. Al momento dell'intervento dei Carabinieri di Pioltello, gli aggressori si erano già dileguati.