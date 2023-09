. Stefanoha scelto di prendersi del tempo, di riflettere,E ha deciso di parlare, per fare il punto sulla sua situazione e sulle prospettive future."Come prima cosa, ciao a tutti. Io sto bene, sono sereno e rilassato. Sto facendo allenamento e passando il tempo con la famiglia"."Stagioni non positive, di più. Perché quando si parla di me, si parla sempre al cinquanta per cento. Ma quando sono arrivato lì, il Basaksehir era ultimo con zero punti in classifica. L’anno dopo abbiamo fatto gli ottavi di Conference League, quindi a 34 anni dico: date a Cesare quel che è di Cesare. Ho lasciato perché ci sono stati dei problemi irrisolti, non con il club. Ma la cosa bella è che io avevo un altro anno di contratto, a tantissimi soldi che ho lasciato lì in buona percentuale, perché la mia missione lì era finita. Dovevo riportarli in Europa e l’ho fatto, il resto è storia"."Io non sono svincolato. Mi sono svincolato, è diverso"."Mio fratello, che è il mio agente, avrà ricevuto più di cinquanta proposte. E colgo l’occasione per ringraziare soprattutto Andrea Pirlo, grande persona che ho conosciuto a Istanbul. Quando deciderò di andare in missione lo comunicherò a mio fratello. Anche perché eventualmente per dormire a Genova il posto ce l’ho: a casa Cassano"."Sto valutando le cose che mi spingerebbero a dare il massimo. Cerco sempre nuovi stimoli ed emozioni, dopo vent’anni di carriera a questi livelli lo stimolo è tutto. Vediamo…""Di sogni e obiettivi ne ho raggiunti tanti. Il posto per altri c’è, ma non si dicono mai".