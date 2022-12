Stefano Okaka, ex attaccante tra le altre di Roma e Sampdoria, si sta mettendo in luce nel campionato turco con la maglia del Basaksehir a Istanbul, nel campionato turco, in una stagione in cui ha affrontato anche la Fiorentina in Conference League. Su di lui i riflettori del mercato di gennaio sono destinati ad accendersi presto.



DUE PRETENDENTI - Okaka è in grado di dare qualità e forza al reparto offensivo della sua squadra, e queste caratteristiche hanno attirato l'attenzione dell'Adana Demirspor di Vincenzo Montella, che lavorerebbe volentieri con un attaccante italiano ma dovrà guardarsi dalla concorrenza di un top club della Super Lig come il Besiktas e del suo allenatore Günes che lo accoglierebbe in rosa col sorriso. Si prospetta un interessante duello sul mercato davanti alla vetrina del Basaksehir.