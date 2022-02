Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante dell'Udinese, Stefano Okaka, ha raccontato qualche retroscena di mercato.



Anche in Italia, però, soprattutto durante le esperienze con Sampdoria e Udinese, ha avuto modo di mettersi in mostra, conquistando pure la Nazionale.



“Sì. Ma credo che avrei potuto raccogliere di più. In carriera ho perso tanti treni, quasi mai per colpa mia. Proprio con la Sampdoria ho giocato a livelli molto alti. Avevo 24 anni e mi sentivo pronto per il salto di qualità: nel 2015 era praticamente fatta per il mio passaggio al Milan ma alla fine presero Destro. E lo stesso è successo con l’Inter, quando c’era Mancini. Dopo l’esperienza da giovanissimo con la Roma, avrei potuto misurarmi con un’altra big. Invece, sono ripartito dall’Anderlecht. Un club prestigioso, ma in un campionato inferiore rispetto alla Serie A”.