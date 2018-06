Intervistato da Goal.com, l'ex centrocampista dell'Inter, Okan Buruk, dimostra di non aver mai dimenticato il nerazzurro e svela come il suo sogno sia quello di tornare a Milano da allenatore.



“Ogni allenatore sogna di lavorare in un club come l’Inter, me compreso: so però che per arrivare a questo dovrò avere molto successo nel mio lavoro. Seguo sempre i risultati della squadra. Ritengo che abbiano una rosa forte e la conquista della Champions League è meritata: può rappresentare una rinascita per loro. Il mio italiano è ancora buono, per un tecnico la lingua è molto importante”.