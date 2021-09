Intervistato da La Gazzetta dello Sport David Okereke, attaccante del Venezia, ha affrontato tanti temi. Tra questi, ha parlato del suo idolo, Odion Ighalo, ma ha citato anche Immobile. Ecco come si è espresso sul bomber della Lazio: "A me piace molto come gioca Immobile, perché sfrutta al massimo la profondità e gli spazi per correre. In questo, nel mio piccolo, mi ci rivedo".