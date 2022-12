La rivincita tanto attesa dall’Olanda contro l’Argentina dopo la semifinale del 2014 non è arrivata. Il quarto di finale perso in Qatar ha ‘regalato’ una cocente delusione agli oranje, costretti a dire addio al Mondiale dopo i rigori. Rigori tesissimi con tanto di esultanza provocatoria finale da parte dell’Albiceleste: scontate le polemiche, che hanno coinvolto pure due interisti: Denzel Dumfries e Lautaro Martinez.



TANTO NERVOSISMO - Dopo 120 minuti ad alta tensione, i penalty di Olanda-Argentina si sono giocati (molto) anche sui nervi: a sorprendere gli addetti ai lavori sono state le costanti provocazioni degli olandesi nei confronti dei rigoristi sudamericani. Il picco si è raggiunto in occasione del penalty finale di Lautaro, dove si vede il Toro circondato da ben quattro calciatori olandesi. Tra questi Dumfries, compagno della punta all’Inter: alla fine l’esterno si è beccato pure il rosso per le eccessive proteste.



CHIARIMENTO IN VISTA - La mossa dell’ex Psv ha colpito molto anche in patria: un atteggiamento tutt’altro che signorile, ancor di più se rivolto ad un collega col quale si condivide lo spogliatoio da un oltre un anno e mezzo. I due alla fine si sono fermati a parlare: un segnale distensivo importante, ma ci sarà ancora da ‘lavorare’ per ristabilire il vecchio rapporto: l’accaduto verrà approfondito pure ad Appiano Gentile dove, assicura il Corriere della Sera, ci sarà un confronto per evitare possibili strascichi.