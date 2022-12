Il borsino stilato dalla Gazzetta dello Sport non lascia adito a interpretazioni, nell'Argentina che fila dritta in semifinale, sorride l'Interista Lautaro, mentre il romanista Dybala va sempre più giù.



“LAUTARO SU, PAULO GIÙ - L’Argentina si fida di lui e del suo sangue freddo. Un anno fa, nella semifinale di Copa America contro la Colombia, il quarto e decisivo rigore l’ha tirato e segnato proprio il Toro. Poi Cardona ha sbagliato, Argentina in finale e trionfo proprio a Rio contro il Brasile. «Mi merito di esser qui, lavoro tanto e con umiltà». Lautaro si prende la ribalta, Dybala resta nell’ombra. Non c’era un quarto d’ora più ideale dei supplementari per il romanista, ma Scaloni avrebbe schierato prima il medico federale. Dybala è l’ultimo della lista, Lautaro sta tornando tra i primi e intanto non dimentica l’Inter: «Ho sentito Inzaghi, i compagni e i dirigenti. Ringrazio tutti». Vediamo cosa ne pensa Brozovic...”