Sempre più in bilico il futuro di Frank De Boer. Il commissario tecnico dell'Olanda sarebbe sempre più a rischio dopo l’eliminazione agli ottavi di finale di Euro2020 per mano della Repubblica Ceca. Secondo quanto riporta il sito locale nos.nl, la Federazione e l'ex allenatore dell'Inter starebbero parlando ma sembra che ci siano poche possibilità per una sua riconferma.