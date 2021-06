Frank de Boer, commissario tecnico dell'Olanda, parla a NOS Tv dopo il ko contro la Repubblica Ceca e conseguente eliminazione da Euro2020: "È una squadra difficile da affrontare, ma fino al rosso abbiamo dominato la partita. Dumfries è arrivato sul fondo più volte durante il primo tempo, così come van Aanholt, ma non siamo stati precisi nell'ultimo passaggio. In queste gare sono decisivi gli episodi, non abbiamo sfruttato l'occasione con Malen e dopo pochi minuti siamo rimasti in dieci uomini. Sull'1-0 volevo passare al 3-3-3, inserendo Berghuis da esterno destro, allargando Promes a sinistra e Weghorst come attaccante centrale. Subito dopo però è arrivato il 2-0, poi ho cambiato idea"