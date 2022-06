Intervenuto ai microfoni di NU.nl, Matthijs De Ligt ha detto la sua anche sulle novità tattiche apportate da Louis Van Gaal alla Nazionale olandese. Ecco le parole del difensore della Juve: "Ho giocato in quel sistema contro Danimarca e Germania a marzo. Quindi il tecnico mi ha già visto due volte, mentre Timber e De Vrij non l'hanno ancora fatto. Penso quindi che giocherò un po' meno in questo periodo. Voglio sempre giocare, ma la competizione fa parte di questo. Se ho una preferenza? Penso di essere più adatto da difensore centrale, ma in quel ruolo ci sono Van Dijk e De Vrij, che gioca in quella posizione all'Inter. Lì hanno un vantaggio su di me".