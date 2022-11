Denzel Dumfries è un perno del 352 dell'Olanda di Louis van Gaal, un modulo tanto vincente per la sua nazionale quanto criticato dall'ambiente oranje. Il difensore dell'Inter ha parlato ai media olandesi, citando anche l'ex ct de Boer. "Con l'attuale ct della nazionale non abbiamo mai perso, con qualsiasi sistema abbiamo giocato. Sotto Frank de Boer non è stato chiaro per un po' quale sarebbe stato il modo di giocare, quindi c'erano delle discussioni. Van Gaal ha convinto tutti che l'attuale sistema ai Mondiali si adatta meglio a questo gruppo".