Personaggio mai banale e scontato - nei giorni scorsi aveva espresso una posizione molto critica contro il Mondiale in Qatar - Louis van Gaal torna a far parlare di sé per il suo comportamento in occasione dell'amichevole di martedì sera contro la Germania. Sul ct dell'Olanda stanno infuriando le polemiche in queste ore per la sua scelta di presenziare in panchina nonostante un tampone molecolare svolto il giorno prima avesse rilevato una lieve positività al Covid-19. I postumi della malattia che l'allenatore 71enne credeva di aver completamente superato dopo il doppio esito negativo ai tamponi rapidi sostenuti qualche ore prima.



Van Gaal ha comunque scelto di partecipare all'amichevole e non ha preso particolari precauzioni, decidendo di non indossare la mascherina e abbracciando componenti della sua squadra e di quella avversaria senza problemi. Un atteggiamento che è stato oggetto di critiche molto forti da parte della stampa tedesca, a fronte delle quali l'allenatore olandese ha risposto così: "Il medico mi ha detto che sono solo dei residui del virus, che con il molecolare si riscontrano più a lungo. Ma al test rapido sono risultato negativo". Una replica che non chiarisce del tutto i dubbi, visto che il diretto interessato ha già annunciato che non sarà in Qatar nella giornata di venerdì per assistere al sorteggio della fase finale del Mondiale.