attento nel primo tempo su Wijnaldum, pazzesco nella ripresa su Van de Beek con una risposta di puro istinto sul destro a botta sicura del neo-centrocampista del Manchester United.ammonito nel primo tempo, decisivo nel finale con una provvidenziale chiusura su Depay.soffre un po' Depay, ma riesce a resistere. Sempre utile come terzo regista al pari di Jorginho e Locatelli.al rientro dopo svariati mesi, inizia male con qualche retropassaggio e disimpegno poco preciso. Cresce con il passare dei minuti.una vera e propria spina nel fianco della difesa Orange, un instancabile motorino sulla fascia sinistra. Crea spazi, si propone con continuità, trova facilmente la via del cross.altro che esordio, Manuel sembra un veterano. Mancini gli affida i corner, lui non trema. Mostra personalità per tutta la partita, gioca con ordine e ritmo. Smista bene il pallone, si destreggia con carisma: sì, questo Locatelli merita la Nazionale (dall'80').bene nello stretto, bravo in fase di copertura. Solito lavoro di qualità e quantità, fa da chioccia a Locatelli: è lui uno dei punti fermi di Mancini.fa le prove generali del gol con un pericoloso destro dal limite dell'area. Mancini gli chiede inserimenti in area, lui lo accontenta con un colpo di testa preciso e puntuale per tre punti pesantissimi.vivace sulla destra, cerca l'eurogol con una rovesciata spettacolare che termina alta. Esce per infortunio a fine primo tempo: per lui, per la Roma e per tutto il calcio italiano la speranza è non rivedere quanto accaduto lo scorso gennaio (dal 43'ci prova con un sinistro in area di rigore che sfiora il palo. Nel finale spreca sotto porta dopo un ottimo spunto: salta Cillessen ma calcia alto).ci prova in tutti i modi. Un mancino debole fuori, un destro a giro che sfiora palo. Nella ripresa viene anticipato da Hateboer quando potrebbe cercare il 2-0, nota di merito per l'ottimo assist a Barella.ci mette un po' a carburare, ma mette due volte in difficoltà Cillessen. Nel primo tempo sfiora il palo con un destro a giro, nel secondo obbliga il portiere olandese a un tuffo per deviare il pallone in corner. Bravo a trovare Immobile nell'azione che porta al gol di Barella (dall'88'ci prova con un mancino nel finale, poco preciso).attento quando chiamato in causa, non può fare nulla sul colpo di testa di Barella.disastroso, non spinge e non chiude, nella difesa a 4 è un pesce fuor d'acqua. Ridicolizzato da Spinazzola (70'garra e un paio di cross molto interessanti, meritava di giocare di più).disattento in difesa, impreciso in fase di impostazione. Prova usare la clava, ma gli azzurri evitano ogni colpo. Quanto manca de Vrij...tiene la posizione, l'unico a salvare la faccia.non è un terzino di ruolo e si vede. Quando viene attaccato va in difficoltà (81'entra ed è subito pericoloso di testa).poco filtro, irriconoscibile per dinamismo e determinazione.trotterella per il campo, a caccia di una posizione che non trova mai.(56'entra per supportare Depay, combina poco.)gioca troppo a raggio corto, non rischia mai la giocata. E sbaglia troppo in entrambe le fasi.tanta corsa, dei suoi famosi inserimenti nessuna traccia, è però l'ultimo a mollare.non è la sua serata migliore, ma viene lasciato troppo solo. Fallisce il pareggio in acrobazia.un fantasma, mai nel match.