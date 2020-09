L’Italia, dopo l’1-1 contro la Bosnia, torna in campo per la seconda gara di Nations League: alle 20.45, ad Amsterdam, gli Azzurri di Roberto Mancini affronteranno il l’Olanda orfana di Ronald Koeman, finito al Barcellona, e ora affidata a Lodeweges, che arriva dalla vittoria per 1-0, firmata Bergwijn, contro la Polonia.



Il commissario tecnico farà tante rotazioni, cambiando 3/4 della difesa, 2/3 del centrocampo e interamente il tridente offensivo. Occhi puntati, ovviamente, su Ciro Immobile, capocannoniere dell’ultima Serie A, Scarpa d’Oro con 36 gol, che prende il posto dell’amico-rivale Andrea Belotti, insufficiente contro la Bosnia.



OLANDA-ITALIA (ore 20.45 in diretta tv su Rai 1)



Olanda: Cillessen; Hateboer, Veltman, Van Dijk, Aké; De Roon, Wijnaldum, F. De Jong; Bergwijn, Depay, Promes.



Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Locatelli, Jorginho, Barella; Zaniolo, Immobile, Kean.