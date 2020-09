. Perché si va a giocare ad Amsterdam contro la nuova e bella, già vincitrice del primo scontro, quello con la Polonia. E quindi in testa al nostro gruppo. Strano ma è proprio così, le due nazionali si sono affrontate per le ultime cinque volte sempre in amichevole.Naturale che dopo il pareggio casalingo contro Dzeko, l'Italia non possa mettere in conto una sconfitta che la tirerebbe fuori da tutto. Si va quindi per vincere, non sottovalutando l'importanza di un pareggio in casa comunque della capolista.La bolla procede con la Nations League e con. Anche qui una combo che regala la sua bella quota,. Gli ospiti sono abituati a subire reti praticamente ogni volta che scendono in campo. Nelle ultime dieci, comprese le amichevoli, soltanto contro l'Azerbaigian è arrivato un clean sheet, per il resto sempre subita almeno una rete. Nelle stesse dieci sfide, la Slovacchia è rimasta digiuna solo contro Galles e Croazia.Chiudo il terno con, altra combo qui con la. L'Albania non è fatta da leoni ma per vincere questa bastano anche gli agnellini, la Lituania non è più nazionale decorosa da un pezzo. I. A una quota superiore alla pari si può firmare con lo svolazzo. Considerando pure che nessuno di questi cinque risultati è uscito nelle ultime tre apparizioni lituane in Albania. Numeri che tardano ad arrivare dal 1992, quindi...Olanda-Italia X2/gol (quota 2,68)Israele-Slovacchia 1X/gol (2,47)Albania-Lituania 1/multigol 2-4 (2,08)