ha superato per 3-2 l'Olanda nella finale per il terzo-quarto posto valida per la Nations League: di seguito le pagelle degli Orange.5,5 - Non è un mostro di sicurezza, ma poco può fare sui tre gol dell’Italia. La fragile difesa non lo aiuta in quanto a sicurezza.- Lui spinge sempre, e nel primo tempo paga il totale squilibrio della squadra in campo. Resta spesso uno contro uno e fa il possibile. Dimarco fa quel che vuole dalla sua parte, gol compreso.- Koeman apprezza le sue spiccate doti in fase di impostazione, ma nei 45’ iniziali nessuno se ne accorge. Pasticcia pure dietro con movimenti incomprensibili: lo vede anche il ct che lo tiene negli spogliatoi dopo l’intervallo.- Porta dinamicità in un centrocampo a dir poco compassato. Riesce ad andare a segno nel finale dando senso al finale. Il suo è uno squillo alla Roma, come a dire "Se volete sono ancora qui, tenetemi").- Non è nella sua annata d’oro, e si vede pure oggi in questa finalina. Balla troppo e non fornisce sicurezze, lui che dovrebbe essere il leader della difesa. Cresce leggermente nella ripresa. Fortunatamente potrà adesso fermarsi per azzerarsi e ripartire.- Otto giorni fa si stava giocando la Champions League, oggi si ritrova coinvolto in un match dalle motivazioni pari a zero. Barcolla come tanti compagni.- Piazzato davanti la difesa dovrebbe dare almeno equilibrio, e invece delude. Arriva tardi su Gnonto in occasione del raddoppio targato Frattesi. Poche, anzi nulle, le giocate che illuminano il gioco Orange.- Tanta corsa sì, ma con poca logica. Come De Jong fatica ad occupare gli spazi con correttezza. Ha il merito almeno di entrare nell’unica giocata pericolosa del primo tempo.- Il controllo orientato sul gol di Wijnaldum è tutt’altro che banale, lascia il segno).- Letteralmente disperso. Dovrebbe giocare a destra ma è quasi un fantasma: Koeman lo intercetta all’intervallo e lo fa restare negli spogliatoi. (46’– Entra e si prende la squadra sulle spalle. Dribbla, salta gli uomini e segna il gol della speranza).- La palla che fornisce a Gakpo intorno al 40’ è degna di nota. Tenta di creare scompiglio riuscendoci a metà, successivamente non controlla un paio di palloni banali.- Si piazza sulla trequarti ma più che portare qualità si unisce alla lotta facendo il possibile).- Si divora un gol facile facile, nella ripresa Koeman lo sposta a sinistra e fa meglio. Da lui però, ci si aspetta qualcosa di più.- Nella prima mezz’ora horror dell’Olanda è l’unico che cerca di saltare l’uomo per dare la scossa. Si spegne col passare dei minuti.- L’Olanda soffre la mancanza di un bomber in area, lui prova a dar fastidio alla difesa italiana tutta rannicchiata dietro. Realizza un gol da bomber vero, ma il Var gli nega i festeggiamenti).