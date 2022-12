Il portiere Andries Noppert ha parlato in conferenza stampa prima di Argentina-Olanda: "Sono preparato su Messi e un suo possibile rigore. Può anche sbagliare, lo abbiamo visto all'inizio di questo torneo. Usa sempre lo stesso piede per calciare. Posso anche pararglielo. Davanti a me ho la migliore difesa. Non sono preoccupato per le partite che giocheremo. Il mio obiettivo è vincere il titolo e lotteremo per questo e andremo avanti".