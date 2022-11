Pochi dubbi per il ct dell’Olanda Louis Van Gaal in vista dell’esordio di domani contro il Senegal. Come riportato dal Telegraaf, il ct si affiderà a Dumfries sulla fascia nella difesa completata da Timber, Van Dijk e Blind. Panchina, dunque, per l’altro nerazzurro De Vrij così come per l’ex Juventus, ora al Bayern Monaco, De Ligt