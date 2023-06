Quincy Promes, attaccante della nazionale olandese e dello Spartak Mosca processato per aver accoltellato un cugino durante una festa di famiglia, è stato condannato, in contumacia, a 18 mesi di reclusione da un tribunale di Amsterdam. Il giocatore, 31 anni, si era dichiarato non colpevole di "tentato omicidio colposo".