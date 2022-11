Una sfida storica, a modo suo, quella disputata tra i campioni d’Asia in carica del Qatar ed i campioni d’Africa del Senegal. Il 3-1 senegalese ha sancito la precoce quanto veloce eliminazione dei padroni di casa dai Mondiali. La squadra qatariota, peggior nazionale ospitante di sempre, ha deluso le aspettative ed il commissario tecnico Felix Sanchex ha sottolineato questo rammarico: "La delusione c'è, ma non parlerei di fallimento. Volevamo andare lontano, sappiamo di avere dei limiti come nazionale e il nostro obiettivo era quello di provare a essere competitivi".