Iniziano gli ottavi di finale dei Mondiali. Alle 16 l'Olanda, che ha vinto il gruppo A davanti al Senegal, sfida gli Stati Uniti, secondi nel gruppo B alle spalle dell'Inghilterra Nell'ultima sfida tra le due, gli americani si sono imposti 4-3 in amichevole. Chi vince trova Argentina o Australia.



DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

La partita Olanda-Stati Uniti, valida per gli ottavi di finale dei Mondiali, si gioca alle 16 al Khalifa Stadium di Doha. Il match sarà trasmesso in tv da Rai Uno e in streaming su RaiPlay.



PROBABILI FORMAZIONI

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, De Roon, F. de Jong, Blind; Klassen; Gakpo, Depay. Ct: Van Gaal



STATI UNITI (4-1-4-1): Turner; Dest, Carter-Vickers, Ream, Robinson; Adams; Weah, McKennie, Musah, Pulisic; Sargent.