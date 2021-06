è il big match di questa terza giornata deglie metterà di fronte le due formazioni più accreditate per il passaggio del turno nel Gruppo C del torneo.i padroni di casa Oranje partono ovviamente con i favori dei pronostici, ma dovranno fare i conti con i tanti infortuni che hanno messo ko prima Van Dijk, poi Van de Beek e ora De Ligt. Per Franck, ci sarà invece Stefan, ma dovrà fronteggiare i ragazzi terribili di Andriyche, polemiche sulla maglia a parte (), da Malinovskiy a Zinchenko, sta facendo vivere alla selezione giallo-blu una seconda età dorata.Questo è il primo incontro tra Olanda e Ucraina tra Mondiali ed Europei. Gli olandesi sono imbattuti nei due precedenti, entrambi amichevoli (1W e 1N). L’Olanda partecipa per la 10ª volta agli Europei, ha vinto quelli del 1988, ma ha saltato quelli del 2016 e non arriva tra i primi quattro dal 2004 e non vince una partita del torneo dal 2008 (ha perso tutte e tre le partite del girone nel 2012). L'Ucraina partecipa al terzo Europeo, il terzo di fila. Finora non ha mai superato la fase a gironi nella competizione e non è riuscita a segnare nelle ultime cinque partite agli Europei, la più lunga striscia nella storia del torneo.a Euro 2020 (sei gol + sette assist in 495 minuti), la miglior media tra i 55 giocatori che hanno preso parte ad almeno cinque gol durante la qualificazione. L'ucrainoha parato l'88,6% dei tiri subiti nelle qualificazioni a Euro 2020 (31 su 35), la miglior percentuale tra i portieri con più di cinque partite.(5-3-2): Stekelenburg; Dumfries, Timber, De Vrij, Blind, van Aanholt; De Roon, Wijnaldum, F. De Jong, Depay, Weghorst(4-3-3): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mikolenko; Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov​