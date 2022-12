Il difensore del Liverpool e dell'Olanda, Van Dijk, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida con l'Argentina, in programma venerdì: "L'Argentina è una squadra forte e che ha uno dei migliori calciatori di tutti i tempi, però noi siamo molto ben preparati per far fronte a tutto questo. Non giocheremo contro Messi, ma contro una squadra. Certo Messi ha fatto la storia perché assieme a Cristiano Ronaldo ha caratterizzato gli ultimi 15 anni del calcio, e per Leo, come per l'altro avremo sempre il massimo rispetto. Sarà un onore giocare contro Messi. però, lo ripeto, non è Olanda contro Messi, è l'Olanda contro l'Argentina, nessuno può vincere una partita completamente da solo.".



SULLA PARTITA - "Per me i precedenti storici non contano, ma questa è una partita speciale in quanto è il quarto di finale di un Mondiale, e sono orgoglioso di essere arrivato a questo punto e di avere la possibilità di arrivare in semifinale. E quindi di avvicinare il sogno che sempre abbiamo avuto. Siamo a tre partite da ciò che abbiamo sempre desiderato."