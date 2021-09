Louis Van Gaal, ct dell'Olanda, ha parlato alla vigilia della gara contro il Montenegro, soffermandosi sui due interisti:"Se Denzel Dumfries può giocare? Sì, penso che sia pronto. Ha avuto il Covid-19 e nel giro di una settimana era già in campo. De Vrij? E' il difensore centrale di destra, poi vedrete chi giocherà a sinistra. Tutti sono in forma, ma Daley Blind è squalificato. Non dirò chi lo sostituirà e non dirò con che sistema giocheremo. Non voglio avvantaggiare l'allenatore avversario".