"Pensavo di stare bene ed essere sano, invece non lo sono”. Ha cominciato così Louis Van Gaal l’intervista, in una televisione nazionale, nella quale ha annunciato di avere una forma aggressiva di cancro alla prostata e di essersi sottoposto a 25 trattamenti negli ultimi mesi. “I giocatori non sapevano nulla” ha dichiarato l’ex allenatore del Manchester United ed attuale CT dell’Olanda, spiegando di non voler influire sul loro stato d’animo.