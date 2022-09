Louis Van Gaal, tecnico dell'Olanda, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League contro il Belgio:



"Sono geloso di Roberto Martinez (il CT belga, ndr), sì. A volte ho criticato Thibaut Courtois, ma è un portiere di livello. A volte sbaglia, perché succede quando sei sotto pressione, ma succede. Non so cosa farà domani il Belgio contro di noi, ma ho analizzato tre duelli e in quelle tre partite giocano allo stesso modo. Credo nei miei giocatori. Loro fanno di tutto per vincere, li preparo per quello. Ecco perché non mi aspetto che i ragazzi la prendano troppo facilmente. I giocatori sono sempre concentrati".