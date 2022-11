Louis Van Gaal lascerà la panchina, non solo dell'Olanda ma in assoluto, dopo la fine del cammino della sua Nazionale in Qatar: è la seconda volta che il tecnico annuncia l'addio, dopo la tragica morte del genero nel 2017. Questa, con un cancro che lo attanaglia ma che non gli ha impedito di esserci in Asia, dovrebbe essere davvero la sua ultima manifestazione.