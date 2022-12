Louis van Gaal geeft Denzel Dumfries een dikke zoen tijdens de persconferentie! #deoranjewinter #vandaaginside pic.twitter.com/xYmrPuWk8K — Vandaag Inside (@vandaaginside) December 3, 2022

Il protagonista diè stato Denzel. In conferenza stampa con il giocatorec'era anche il ctche ha commentato così la sua prestazione."Gli ho dato unmolto grande ieri o il giorno prima. EOvviamente sono incredibilmente orgoglioso dei miei terzini. Con il secondo gol il destro trova pronto il sinistro, e viceversa in occasione del terzo gol., presto giocheremo contro avversari più forti, poi bisogna giocare di più in fase di possesso”.