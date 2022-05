Dopo le parole del presidente dell'Olbia Alessandro Marino dei giorni scorsi, adesso è arrivata l'ufficialità: Daniele Ragatzu prolunga il proprio contratto con il club fino al 2023. Ecco il comunicato ufficiale del club: "La Società è lieta di ufficializzare che Daniele Ragatzu ha rinnovato il proprio contratto con l'Olbia fino al 30 giugno 2023. Giunto a Olbia nell'estate 2016 e tornato a vestire la maglia bianca nel novembre 2020 dopo la parentesi in Serie A con la maglia del Cagliari, Ragatzu ha segnato la storia recente del club mettendo insieme, in cinque stagioni di Serie C, 173 presenze, 62 reti e 42 assist. L'Olbia e il suo numero 10 proseguono così la propria strada insieme. Per raggiungere nuovi, ambiziosi traguardi e per cercare di scrivere, nel prossimo futuro, altre pagine indelebili della storia del club".