La notizia è ufficiale da ieri: le Olimpiadi di Tokyo 2020 saranno rinviate al 2021 per via dell'emergenza Coronavirus che sta toccando tutto il mondo. Tanti gli atleti coinvolti che, a pochi mesi dall'inizio dell'evento, si trovano costretti a rimandare progetti e programmi di preparazione e fra questi c'è anche Federica Pellegrini.La nuotatrice azzurra aveva annunciato che quelle in Giappone sarebbero state il suo ultimo grande evento e che "avrebbe cambiato vita", ma con il posticipo al 2021 oggi ha confermato che a Tokyo 2021 ci sarà con un video postato su Instagram: "caz... mi tocca nuotare un altro anno. Speriamo il fisico regga".E il fisico, come si vede da questi video e queste foto che vi mostriamo nella nostra gallery, è ancora in gran forma.