Siamo rimasti tutti in piedi, col fiato sospeso, a guardare l'incredibile rimonta di Filippo Tortu sull'ultimo frazionista inglese, al termine di una staffetta quasi perfetta, da parte di tutti: lo strappo di Jacobs, il controllo di Desalu e il trionfo di Tortu. Nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile però, senza un'ottima prima frazione di Lorenzo Patta, l'ultimo ad entrare nella squadra titolare, a maggio, grazie al 10'' 13 ottenuto a Savona.



E pensare che, come quasi tutti i ragazzi, voleva fare il calciatore. Al liceo giocava da esterno d'attacco, nel La Palma-Monte Urpinu di Cagliari, ed era molto forte, e velocissimo, ovviamente. Il suo destino è cambiato ai Giochi Studenteschi, quando un amico ne nota le potenzialità e lo segnala al professor Francesco Garau, uno degli allenatori più stimati dell'isola. Inizialmente, Lorenzo non vuole abbandonare il calcio, così si alterna: corre d'estate e gioca a pallone in tutte le altre stagioni, sempre con ottimi risultati. Alla fine, però, si convince di essere fatto per l'alta velocità, quella pura. Il resto della storia la conosciamo già. Oggi, Lorenzo Patta è sul tetto del mondo.