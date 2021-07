Dopo Europei e Copa America, il calcio si tuffa nelle Olimpiadi di Tokyo con una grandissima favorita nel torneo maschile, la Spagna. La Roja, guidata da Luis De La Fuente, punta decisa all’oro per bissare il titolo conquistato 29 anni fa in casa a Barcellona. Gli esperti, vedono gli iberici avanti a tutti con una quota di 3,00: De La Fuente potrà disporre di alcuni reduci di Euro 2020 come Unai Simon, Eric García, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo e Oyarzabal. Alle spalle della Spagna si fanno largo i campioni in carica del Brasile che, dopo aver sfiorato il successo in Copa America, cercano la rivincita nel torneo a Cinque Cerchi. I Verdeoro saranno guidati in campo da una leggenda come Dani Alves che, a 38 anni, va a caccia dell’ennesimo trionfo. Confermare il titolo di 5 anni fa a Rio non sarà semplice ma il Brasile è capace di tutto e un back to back pagherebbe 4 volte la posta. Il podio dei favoriti è completato dalla Francia, vincitrice della medaglia più preziosa solo a Los Angeles 1984, nell’anno d’oro del calcio transalpino. Thauvin e Gignac saranno le stelle della formazione di Sylvain Ripoll che, sul gradino più alto del podio, si gioca a 6,00. Nelle gerarchie del torneo, partono leggermente più indietro Argentina e Germania. L’Albiceleste, per fare accoppiata con la Copa America, si affida ad Adolfo Gaich ed Ezequiel Ponce, due vecchie conoscenze del campionato italiano. Sul fronte tedesco è Max Krause, punta dell’Hertha Berlino, il leader che proverà a trascinare i suoi compagni verso un traguardo mai raggiunto se si esclude la vittoria della Germania Est nel 1976 a Montreal. Argentina e Germania sono appaiate in quota, per la conquista dell’oro, a 7,50.