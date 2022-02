Ancora Federica Brignone. Dopo l’argento conquistato in gigante l'azzurra si prende un altro podio conquistando la medaglia di bronzo nella combinata, grazie a un'ottima seconda prova nello slalom speciale (era infatti ottava dopo la discesa libera). Davanti a lei le svizzere Wendy Holdener (argento) e Michelle Gisin (oro). Per l'Italia è la sedicesima medaglia a Pechino 2022 (il record è di 20 a Lillehammer 1994). Male Mikaela Shiffrin, quinta in discesa ma uscita dopo poche porte tra i pali stretti. Fuori Nicol Delago e Marta Bassino in slalom, Elena Curtoni in discesa.